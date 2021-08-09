Горняк22: В Барнауле открылась традиционная ярмарка мёда

Мед Фото: pixabay.com

В этом году власти решили не проводить праздничные мероприятия в рамках ярмарки, однако освятить мед священник все же придет

В Барнауле на площади Сахарова работает традиционная ярмарка медовой продукции, привезенной из 25 районов края, сообщает пресс-служба краевого правительства.

С 30 пасек привезли разные сорта мёда – это луговой, таежный, предгорный.

Ярмарка будет работать с 10.00 до 18.00 31 августа. В день Медового Спаса, 14 августа, церемонию освящения меда на ярмарке проведет православный священник.

Однако традиционных праздничных мероприятий в День пчеловода на ярмарке в этом году решили не устраивать из-за антиковидных мер.

Ранее сообщалось, что Роскачество выставило оценки двум маркам алтайского меда.

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