Горняк22: «Слов нет»: Навка отреагировала на выступление российских гимнасток в Токио

Татьяна Навка Фото: Татьяна Навка/Instagram

Артистка возмущена судейством на Олимпиаде. По ее словам, россиянок специально «задвинули» назад, несмотря на то, что они были лучшими

Бывшая российская фигуристка Татьяна Навка прокомментировала решение судей на олимпийском турнире по художественной гимнастике в Токио. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Слов нет, одни эмоции! Конечно, в фигурном катании, так же как и в художественной гимнастике, присутствует субъективное мнение, но чтобы так?! При явной и грубой ошибке — первое место? Как же так? Где честное судейство? Где спорт и спортивный дух? Это просто какая-то дискредитация Олимпийских игр! Позор такому судейству, которое бессовестно, не жалея тяжёлый труд наших юных спортсменок, так жестоко разбивает их мечты», – написала она.

Навка поддержала российских спортсменок, отметив, что «золото наших сердец с вами».

Напомним, в индивидуальном многоборье победила израильтянка Линой Ашрам, несмотря на то, что в упражнении с лентой спортсменка упустила снаряд. При этом отработавшая чисто свою программу россиянка Дина Аверина получила меньше баллов и стала второй. Её сестра Арина Аверина заняла четвёртое место.

Ранее сообщалось, что бийчанин вместе со сборной по волейболу взял серебро Олимпиады в Токио.

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