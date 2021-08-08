Горняк22: Автомобиль улетел в кювет после ДТП возле барнаульского поселка

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

В Результате аварии все транспортные средства получили серьезные повреждения, однако предварительно известно, что никто в ДТП не погиб

Вечером 6 августа возле барнаульского поселка Черницкое произошло столкновение двух легковых автомобилей, сообщает «Инцидент Барнаул».

На кадрах видно, что один автомобиль угодил в кювет, другой съехал с проезжей части в противоположную сторону. О пострадавших не сообщается. По словам очевидцев, все находившиеся в автомобилях живы.

Ранее сообщалось, что Lexus протаранил автомобиль на перекрестке в центре Барнаула.

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