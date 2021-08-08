Горняк22: Бийская пенсионерка пожаловалась Путину на свалку и коноплю в городе

Свалка Фото: Сергей Кулыгин, БР; ОНФ | Алтайский край

Общественники Общенародного Фронта рассказали об обращении бийской пенсионерки на прямую линию с президентом Владимиром Путиным

В Бийске пенсионерка написала письмо президенту России с просьбой убрать свалку и выкосить коноплю в городе, сообщает «Бийский рабочий».

Она рассказала, что возле дома на улице Захара Двойных, 12 лежит куча мусора. Ее пытались засыпать трактором, но не удалось. Проверка администрации показала, что свалки на месте нет. При этом пожилым людям предложили самостоятельно устроить субботник и вывезти мусор. Технику им пообещали предоставить. Вероятно, женщину не устроил такой расклад.

Также пенсионерка рассказала президенту, что за зданием мирового суда на Куйбышева, 106 возле пешеходной дорожки растет конопля. Она также попросила ликвидировать растение.

Специалисты управления ЖКХ, благоустройства и ДХ пообещали 10 августа выехать на места и доложить о результатах проверки.

Ранее сообщалось, что в Бийске ликвидировали «пивную» свалку после жалоб горожан.

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