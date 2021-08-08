Горняк22: Дожди с грозами и около +27 градусов ожидается 8 августа в Алтайском крае

Август. Лето. Погода Фото: Анна Меньшикова

Местами по краю вероятны сильные осадки, но тепло возвращается — столбики термометров продолжают подниматься с каждым днем

8 августа дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +26…+31 градус. В отдельных районах в этот день ожидаются дожди и грозы, а по северо-западным районам местами пройдут сильные дожди, возможно выпадение града. Утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, с порывами до 17 м/с, передает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в воскресенье около +26…+28 градусов. Также вероятны дожди с грозами. Утром местами опустится туман. Ветер подует юго-восточный, 5-10 м/с.

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