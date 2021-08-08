Горняк22: День строителя 2021 в России: история и традиции праздника

Стройка. Новостройки. Фото: Виталий Барабаш

В Советской Союзе День строителя отмечали не только народными гуляньями, но и сдачей в эксплуатацию важных городских объектов

Когда День строителя в 2021 году

День строителя в России имеет скользящую дату. Этот праздник отмечают во второе воскресенье августа. В 2021 году День строителя – 8 августа.

История праздника День строителя

Принято считать, что впервые идею учредить День строителя озвучил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. В это время в Советской Союзе происходил настоящий строительный бум. По всей стране велись масштабные стройки. Советский лидер решил почтить труд строителей, рассказывает «КП».

Впервые День строителя отметили 12 августа 1956 года, уточняет «Календарь событий».

«Отмечаемый сегодня, отныне он войдет в календарь как всенародный праздник», – писали журналисты в тот день.

Как отмечают День строителя

Отмечать День строителя с концертами, речами и награждениями начали еще в СССР. Эти традиции сохранились и сегодня.

Иногда в День строителя опытные профессионалы проводят «посвящение» новичков: дают откусить кусок хлеба с солью (символизирующий «пуд соли»), просят подержать руку над огнем («горит» работа) и дать клятву строителя. После этого на посвященного новичка надевают каску. Иногда по ней символически бьют кирпичом.

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