Горняк22: 24 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки, 278 заболели

Скорая помощь. Коронавирус. Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

788 пациентов ковидных госпиталей находятся сейчас в тяжелом состоянии (это более чем в два раза больше, чем месяц назад). Из них 221 человек подключен к аппаратам ИВЛ

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 278 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших на 6 августа в регионе – 63 745 человек, в том числе инфицированы 4 350 детей (+23 случая за сутки) до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае на 6 августа

24 зараженных коронавирусом умерли за эти сутки в Алтайском крае, 20 – от ковида. За все время скончались 4 096 пациентов, все – взрослые.

За минувшие сутки 127 жителей Алтайского края признаны полностью выздоровевшими от коронавируса. За все время вылечились 49 637 пациентов.

4 686 коек для ковидных больных подготовлено в крае. Свободными на 6 августа остаются 1 153 места.

Сейчас в ковидных госпиталях лежат с подтвержденным коронавирусом 3 012 пациентов. Еще у 521 человека он не выявлен, но они лечатся там от пневмоний, сходных с ковидными.

Прививаются в крае сейчас 507,9 тыс. жителей.

Где выявили новые случаи за сутки

Барнаул – 94,

Бийск – 31,

Рубцовск – 20,

Заринск – 14,

Новоалтайск – 12,

Алтайский, Бийский, Ребрихинский и Тюменцевский районы – по 7,

Завьяловский и Мамонтовский район – по 6,

Алейск, Залесовский, Панкрушихинский и Солонешенский районы – по 5,

Камень-на-Оби, Косихинский, Кытмановский, Романовский, Советский и Целинный районы – по 4,

Баевский, Ельцовский, Локтевский и Тальменский районы – по 3,

Алейский и Усть-Калманский районы – по 2,

Заринский, Калманский, Каменский, Топчихинский, Троицкий, Усть-Пристанский и Шелаболихинский районы – по 1.

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