Горняк22: В России отменили обязательное ношение противочумных костюмов в «красных зонах»

Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Теперь врачи могут носить удлиненный хирургический халат и в зависимости от вида работ – медицинский халат с длинным рукавом

Роспотребнадзор исключил защитный комбинезон из списка средств индивидуальной защиты, которые необходимо использовать в «красных зонах» ковидных госпиталей, заявил главврач «Коммунарки» Денис Проценко, сообщает пресс-служба «Единой России».

«Накопленный опыт говорит о том, что можно соблюсти баланс и защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты», – рассказал он.

По словам врача, в начале пандемии коронавируса казалось, что не может быть альтернативы противочумному костюму, но в таких комбинезонах очень сложно работать летом. Кроме того, их сложно утилизировать.

Ранее «Толк» сообщал, что с начала пандемии в Алтайском крае от коронавируса погибли 57 медиков. Всего инфекцией переболело более 4 тысяч работников здравоохранения.

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