Горняк22: Маршрутка и два легковых автомобиля столкнулись в Барнауле

Двое пострадали при лобовом столкновении маршрутки с легковушкой в Барнауле

Транспортные средства столкнулись на оживленном участке дороги в районе остановки. Легковушки получили значительные повреждения

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в том числе маршрутного микроавтобуса, произошло в Барнауле днем 6 августа. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

Авария случилась на улице Власихинской, в районе остановки «Лыжная база». Судя по видео, у обоих легковушек оказался поврежден корпус. О пострадавших не сообщается.

Ранее в этот же день оторвавшийся прицеп протаранил автомобили в центре Барнаула.

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