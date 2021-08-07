Горняк22: Дождливая и теплая погода ждет жителей Алтайского края в выходные

Август. Лето. Погода Фото: pixabay.com

Синоптики прогнозируют теплые выходные дни на территории региона, но при этом местами будут идти дожди – осадки вероятны в ближайшие три дня

30-градусная жара вернется в Алтайский край в ближайшие выходные дни, сообщает региональный ЦГМС.

Так, 7 августа в крае ожидается +25…+30 градусов, но при этом на большей части пройдут дожди и прогремят грозы. Юго-западный ветер подует с порывами до 14 м/с. В краевом центре в субботу около +26 и тоже дождливо.

8 августа в Алтайском крае ожидается потепление до +26…+31 градуса. В отдельных районах синоптики прогнозируют дожди, грозы, а по северо-западу местами прольют сильные дожди, возможен град. При непогоде порывы ветра достигнут 17 м/с.

В Барнауле в воскресенье до +28 градусов, дождь и гроза.

К понедельнику характер погоды существенно не изменится, осадки продолжатся, по краю воздух прогреется до +31 градуса.

ТОЛК