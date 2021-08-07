Горняк22: Участок улицы Пролетарской в Барнауле перекроют на две недели

Перекрытие улицы Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Участников дорожного движения просят быть внимательными на участке и по возможности выбирать заранее маршруты его объезда

В Барнауле на две недели перекроют участок улицы Пролетарской. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

С 14 по 28 августа движение автомобильного транспорта будет ограничено по всей ширине проезжей части в районе дома №151 – у ЖК «Ютссон».

Уточняется, что мера предпринимается в связи с прокладкой тепловой сети к новостройке.

Автомобилистов просят быть внимательными на участке и по возможности выбирать заранее маршруты объезда.

Днем 5 августа в Барнауле пришлось перекрывать улицы из-за повреждения на газопроводе.

ТОЛК