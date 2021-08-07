Горняк22: Россиянам рассказали, как правильно выбрать вкусную дыню

Дыня Фото: pexels.com

По словам экспертов, в комнатных условиях целую дыню можно хранить примерно неделю, разрезанную – хранить только в холодильнике в контейнере или пищевой пленке

Спелую дыню можно распознать по характерному дынному аромату, хотя есть сорта, которые почти не пахнут. На аромат также стоит обратить внимание – у перезрелого плода появляется характерный винный запах, рассказали в пресс-службе Роскачества, сообщает РИА Новости.

«Корочка у спелой дыни слегка проминается при нажатии, но если вмятина остается, то, вероятно, дыня переспела. По звуку шлепка или щелчка дыни обычно не выбирают, но это допустимо для сортов с толстой кожицей: у спелой дыни звук должен быть глухим», – рассказали в ведомстве.

По словам экспертов, в дыне содержится много глюкозы, поэтому лучше есть ее в первой половине дня на завтрак или после обеда в качестве десерта. Оптимальная порция составляет 200–300 граммов.

«Ломтики дыни можно заморозить – в таком виде мякоть может храниться до года при температуре –18 градусов», – добавили в пресс-службе.

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