Горняк22: Рубцовские чиновники потратят почти 400 тысяч рублей на ремонт своих туалетов

Унитаз. Туалет Фото: pexels.com

Победитель должен выполнить все работы в течение 30 дней. Начальная максимальная цена контракта составляет 376 тысяч рублей. Аукцион состоится 16 августа

Мэрия Рубцовска готова потратить 376 тысяч рублей на ремонт туалетов в своем здании. Также кабинеты чиновники планируют облагородить примерно за 1 млн рублей, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на сайт Госзакупок.

Так, в здании на Бульварном переулке, 25 разберут деревянные перегородки в туалетах, уложат плитку, а также заменят сантехнику. В частности, в санузлах демонтируют 100 унитазов и писсуаров, 100 настенных смывных бачков из чугуна и фаянса, а также 100 умывальников и раковин. Их заменят на десять комплектов фарфоровых умывальников и десять туалетов типа унитаз-компакт «комфорт». Обновят также трубопровод.

Кроме того, ремонту подлежат и кабинеты в здании на Ленина, 130. Всего в порядок приведут 13 помещений: несколько кабинетов, приемную, архив и коридоры. Там планируют провести отделочные работы, поклеить обои и уложить линолеум. На это подрядчику дается 30 дней и бюджет в 1,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что власти Барнаула закупят уличные туалеты почти на 1,5 млн рублей.

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