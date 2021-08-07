Горняк22: В Новосибирской области детский психиатр изнасиловал свою пациентку

Врачи Фото: pixabay.com

Женщина написала заявление в полицию и сообщила, что ее дочь изнасиловал врач из новосибирской государственной больницы

В городе Бердске Новосибирской области детского психиатра заподозрили в изнасиловании своей 16-летней пациентки, сообщает РИА «Новости». По данному факту возбуждено уголовное дело.

По словам матери девушки, 30-летний врач напал на ее дочь на пляже и изнасиловал. Она была его пациенткой.

Ситуацию взял на контроль региональный минздрав.

Ранее сообщалось, что полицейского арестовали после изнасилования 18-летней девушки в отделе полиции.

ТОЛК