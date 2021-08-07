Горняк22: Месси ушел из «Барселоны». Где теперь будет играть мировая звезда футбола?

Линель Месси. Футболист. Барселона. Фото: news.sportbox.ru

Лионель Месси, капитан и главная звезда футбольной команды «Барселона», не станет продлевать контракт с клубом. Об этом говорится на официальном сайте команды

Правда ли, что Месси ушел из «Барселоны»?

24 июня, 0:03

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Футбольный клуб «Барселона» 5 августа объявил о том, что не станет подписывать новый контракт с Лионелем Месси. Это случилось из-за финансовых правил чемпионата Испании. Предыдущий контракт футболиста закончился 30 июня.

«ФК «Барселона» от всей души выражает свою благодарность игроку за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в его личной и профессиональной жизни», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, что Лионель Месси провел в системе «Барселоны» 21 год.

Где теперь будет играть Лионель Месси?

В 2020 году главным претендентом на Лионеля Месси был «Манчестер Сити». Об этом сообщает портал Lenta.ru. ФК заявил, что готов потянуть финансовые запросы аргентинца. Кроме того, Хосеп Гвардиола, главный тренер «Горожан», уже работал с Месси несколько лет, у него есть понимание того, как встроить футболиста в игровую схему команды.

Еще одним претендентом на Месси называют парижский ПСЖ.

За какой футбольный клуб теперь будет выступать аргентинский футболист, пока неизвестно.

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