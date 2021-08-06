Горняк22: В Хакасии бывший уголовник зарезал семью из пяти человек

Нож. Нападение Фото: pixabay.com

Подозреваемый в убийстве также пытался ограбить и соседние дома, но был задержан местными жителями, которые едва не устроили самосуд

В селе Джирим Хакасии ранее судимый за двойное убийство 35-летний мужчина подозревается в расправе над семьей из пяти человек, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 5 августа в полицию сообщили об убийстве пяти человек. Прибывшие сотрудники нашли в доме тела 56-летней женщины, ее 18-летнего сына и девятилетней внучки, а также 58-летнего супруга женщины и его брата-близнеца. У всех на теле обнаружили колото-резаные раны.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии). Подозреваемого задержали спустя час после того, как в селе узнали о жестоком убийстве. При задержании его сбил на машине местный житель, затем подоспели полицейские.

По предварительной информации, мужчина совершил убийство из мести. Ранее он познакомился с женщиной, которая отказала ему в отношениях и уехала из села. Выйдя из мест лишения свободы, он зарезал ее семью, а потом позвонил ей и все рассказал.

Ранее в Карелии тело женщины нашли в тумбочке на дне озера. В убийстве признался сожитель погибшей, который часто ее избивал.

ТОЛК