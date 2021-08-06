Горняк22: ГИБДД экстренно сообщило о перекрытии Чуйского тракта под Барнаулом 6 августа
Перекрытие дороги Фото: pixabay.com
В ГИБДД участников дорожного движения призывали с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и заранее планировать маршрут
Госавтоинспекция Алтайского края сообщает об ограничении движения 6 августа на федеральной трассе Р-256.
В связи с плановым движением военных колонн будет временно ограничено движение для всех видов транспорта:
с 10.30 минут до 13.30 на участке автодороги Р-256 «Чуйский тракт» от садоводства «Горизонт» (86 км федеральной автодороги Р-256) до села Баюновские Ключи Первомайского района.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Ранее в Минобороны рассказали, что делают военные, когда перекрывают дороги на Алтае.