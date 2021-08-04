Горняк22: В России могут отменить родительскую плату за детские сады

Детский сад Фото: pixabay.com

Автор инициативы депутат Василий Власов напомнил, что Конституция гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного образования

В России предложили отменить для родителей ежемесячную оплату муниципальных детских садов, сообщает RT.

Депутат Госдумы отметил, что по закону детские сады могут брать плату с родителей за присмотр и уход за детьми, в том числе в целях организации питания. При этом с сентября 2020 года школьников начальных классов кормят бесплатно.

«В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу оценить целесообразность отмены родительской платы за присмотр и уход за детьми, в том числе за организацию питания в дошкольных учреждениях», – заявил депутат.

Ранее в Бийске распустили аварийный детский сад. В прошлом году в здании начали «гулять» полы и провисать потолки. На его ремонт понадобится 100 млн рублей.

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