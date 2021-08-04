Горняк22: Алтайский эксперт-ветеринар пойдет под суд за взятку

Взятка. Фото: Фото: pixabay.com

Теперь обвиняемого ждет суд — ему грозит реальный срок. На автомобиль сотрудника наложили арест на сумму более 700 тысяч рублей

Следователи завершили расследование дела против эксперта Управления ветеринарной службы по Поспелихинскому району, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Его обвиняют в получении взятки.

По версии следствия, в период с 2018 по 2020 годы сотрудник получил взятку в размере 46 тыс. рублей от одной из местных компаний. Деньги были положены за оформление без осмотра животных и транспорта для их перевозки.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело ушло в суд.

Ранее сообщалось, что главный ветеринар алтайского района пойдет под суд за крупную взятку.

ТОЛК