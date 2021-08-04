Горняк22: Почти 20 тыс. семей в Алтайском крае получили выплаты за рождение первенца
Дети Фото: Радио Юмор FM 89.2
Это стало возможным благодаря региональному проекту «Финансовая поддержка семей с детьми» национального проекта «Демография»
В Алтайском крае 19,7 тыс. семей получают ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка, сообщает пресс-служба правительства региона. Их начисляют в рамках нацпроекта «Демография». Размер финансовой поддержки составляет 10,6 тыс. рублей.
В минсоцзащите уточнили, что размер выплат зависит от материального состояния семьи. Так, если он не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, тогда семья может претендовать на господдержку.
Супруги Яна и Александр Егоровы из Шипуновского района отметили, что после рождения ребенка эта выплата их существенно поддерживает.
Ранее сообщалось, что почти 210 тысяч заявлений на школьные выплаты одобрили в Алтайском крае. Они начали осуществляться уже со 2 августа.