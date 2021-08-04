Горняк22: В Новосибирске блогер и мать 10 погодок развелась с мужем

Развод Фото: pexels.com

Многодетная семья давно стала известна в Новосибирске. На Instagram матери 10 детей подписаны 12 тысяч человек. В своем блоге она рассказывает о жизни и воспитании детей

Блогер из Новосибирска, мать 10 детей Оксана Усова рассказала в своем аккаунте в Instagram, что разводится с мужем после 14 лет брака.

Женщина не назвала причину разрыва, но заверила подписчиков, что они с супругом разошлась без скандалов и истерик. При этом она отметила, что многодетная семья распалась не из-за измен с чьей-либо стороны.

«Вопросы все, скорее всего, останутся без ответов. Без обид, ребят… Поймите меня. Ведь на такие шаги люди просто так не идут, должна быть серьезная причина. Неломаемая, без шансов и возможностей», – объяснила блогер.

По словам Усовой, дети новость о распаде семьи восприняли спокойно. В этом году семья столкнулась с серьезными трудностям. Женщина на раннем сроке потеряла 11-го ребенка, а потом у одной из дочерей нашли рак.

Ранее «Толк» сообщал, что в России в этом году рекордно выросло количество разводов. По словам аналитиков, за последние 10 лет разрыв между браками и разводами постепенно уменьшается.

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