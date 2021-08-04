Горняк22: В Горном Алтае нашли тело пропавшего инструктора по рафтингу

Марсел Сталбеков Фото: facebook

Близкие утверждают, что парня бросили (как сами туристы, так и инструктор другой лодки). При этом есть кадры, где видно, что он плывет по воде

В Республике Алтай нашли тело пропавшего во время сплава инструктора по рафтингу Марсела Сталбекова. Об этом написали его коллеги в facebook.

Тело случайно обнаружили туристы, которые находились на берегу реки. Его уже выдали матери, которая повезла хоронить сына на родину.

По словам его коллег, за гибель парня никого не привлекают к ответственности – ни компанию, где он работал, ни инструктора, который собрал туристов и отвез их на берег, забыв, про еще одного человека.

Ранее сообщалось, что на Алтае во время сплава по Катуни пропал инструктор по рафтингу Марсел Сталбеков. Рафт с туристами, в котором он находился, перевернулся – люди оказались в воде. Все находившиеся в лодке, кроме инструктора, спаслись.

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