Горняк22: Сразу два спортсмена оказались на первом месте в прыжках в высоту на ОИ-2020

Джанмарко Тамбери Фото: instagram.com/gianmarcotamberi

Серебро не досталось никому, а бронза оказалась у Максима Недосекова из Белоруссии. Россиянин Михаил Акименко стал шестым

Джанмарко Тамбери и катарец Мутаз Эсса Баршим одновременно стали олимпийскими чемпионами по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио, сообщает РИА Новости.

1 августа во время соревнований оба спортсмена после равного количества попыток показали результат в 2,37 метра. После этого прыгуны должны были продолжить борьбу за золото до первой ошибки, но в это время катарец поинтересовался, могут ли оба спортсмена занять первое место.

Оказалось, что правила не запрещают такой исход состязаний, если обоих прыгунов устраивает такая ситуация. Договариваться не пришлось. Обо спортсмена начали праздновать олимпийскую победу.

В Сети многие уже осудили такой поступок, ведь прыгуны отказались от дальнейшей борьбы, что в корне противоречит соревновательным принципам. Кроме того, ситуация создала неоднозначный прецедент для остальных спортсменов, которым предстоит сражаться за золото.

Ранее бийчанин Сергей Каменский завоевал серебряную медаль Олимпиады в Токио. Пять лет назад в этом же виде алтайский спортсмен взял серебро Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

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