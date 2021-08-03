Горняк22: В Барнауле умерла народный учитель России Раиса Коркина

Раиса Коркина Фото: Министерство образования Алтайского края

За годы работы она подготовила более 200 победителей и призеров олимпиад по химии, в том числе и международного уровня

Почетный гражданин Алтайского края, народный учитель России Раиса Коркина умерла в Барнауле на 83-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба регионального минобра.

Педагог ушла из жизни 1 августа. Причины смерти не уточняются.

Свои соболезнования ее родным и коллегам выразил бывший министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

В гимназии №22, где Коркина 45 лет проработала учителем химии, каналу «Катунь 24» сообщили, что учитель написала заявление об увольнении по собственному желанию с 28 июля, но ее уговорили доработать до 31-го числа.

«Есть грустный символизм в том, что она ушла из жизни в свой первый нерабочий день», – рассказал журналистам директор школы Андрей Громов.

По предварительным данным администрации, прощание с учителем пройдет 3 августа с 11 до 13 часов в Покровском соборе (ул. Никитина, 137).

Коркина окончила Горно-Алтайский государственный педагогический университет. За время работы создала авторскую педагогическую методику выявления и поддержки одаренных детей. Подготовила более 200 победителей и призеров олимпиад, в том числе международного уровня.

Ей первой в Алтайском крае в 2012 году присвоили почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» – высшее почетное звание педагога в стране. Была единственным учителем – членом Менделеевского общества.

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