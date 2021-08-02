Горняк22: 11-летний ребенок пропал во время прогулки в центре Барнаула

"ЛизаАлерт" Фото: "ЛизаАлерт – Алтайский край"/"ВКонтакте"

31 июля мальчик ушел гулять на улицу и домой не вернулся. Известно, что ребенок исчез в районе торгового центра «Норд-Вест»

В Барнауле объявлены поиски 11-летнего школьника. Об этом сообщает отряд «ЛизаАлерт – Алтайский край» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным поисковиков, накануне, 31 июля, мальчик ушел на прогулку и домой не вернулся. Как сообщили «Толку» в отряде, ребенок исчез в районе торгового центра «Норд-Вест».

Волонтеры объявили срочный сбор добровольцев для розыска школьника.

Приметы мальчика: рост 130 см, худощавый, светло-русые волосы, голубые глаза. Был одет в тёмно-голубую футболку, светло-коричневые шорты, синие сланцы.

Всем, кто что-либо знает о пропаже ребенка, необходимо связаться с волонтерами по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-700-54-52 или с полицией по телефону 02 (102 с мобильного).

UPD: ребенок найден.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае на берегу Оби нашли тело молодой женщины.

ТОЛК