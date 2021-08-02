Горняк22: В Алтайском крае утвердили квоты на добычу косули, лося и соболя

Охота Фото: postnews.ru

Добычей охотников могут стать почти две тысячи косуль, свыше 500 лосей и 235 особей благородного оленя. Лимиты не повредят фауне региона

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об утверждении лимитов и квот добычи косули сибирской, лося, оленя благородного, рыси и соболя на период до 1 августа 2022 года. Об этом сообщает региональное минприроды.

Отмечается, что именно эти виды животных – самые популярные среди охотников.

«Для каждого общедоступного охотугодья и охотхозяйства лимиты индивидуальны и зависят от численности обитающих там представителей животного мира», – уточнили в ведомстве.

Так, из более чем из 38,4 тысяч косуль, обитающих в охотугодьях края, добычей охотников могут стать 1922 особи – 5% от общей численности.

Охотникам разрешено добыть 526 лосей (4,4% от 11908 особей). К добыче также разрешено 235 особей благородного оленя. Из 351 рыси обитающих в регионе, лимит на охоту выдан на 19 особей старше года.

Еще один лимитируемый вид охотничьего ресурса – соболь. Его в охотничьих угодьях насчитывается 1564 особи, из которых 463 разрешили к добыче.

По заключению государственной экоэкспертизы, установленные квоты и лимиты допустимы и не окажут негативного воздействия на численность животных и окружающую среду, заключили в министерстве.

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