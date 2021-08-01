Горняк22: В Барнауле без вести пропал мужчина в черных сапогах

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о его местонахождении, связаться с ними по телефону 8-800-700-54-52

В барнаульском поселке Гоньба пропал 42-летний Игорь Ульянов, сообщает «Инцидент Барнаул».

Известно, что 30 июля они ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.

Одежда: черная куртка, темно-синий джемпер, темно-синие штаны, черные сапоги.

Ранее сообщалось, что в алтайском селе пропал молодой мужчина в зеленой одежде.

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