Горняк22: Ученые: смертность от нового штамма коронавируса может составить 35%

Скорая помощь. Коронавирус. Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Одним из вероятных сценариев ученые в Британии также называют появление вариантов, устойчивых к препаратам и вакцинам против COVID-19, к чему может привести активная вакцинация населения

Новый потенциальный штамм коронавируса, который может возникнуть на фоне распространения инфекции в мире, может стать смертельным для 35% зараженных, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).

Ученые описали гипотетические ситуации развития обстановки и считают, что вирус начнет мутировать и убивать все больше и больше людей. Вероятнее всего, новый штамм будет такой же смертельный, как и SARS-CoV (смертность около 10%) или MERS-CoV (смертность около 35%)».

По мнению экспертов, избежать такого сценария можно введением дополнительных доз вакцин, снижением передачи коронавируса, минимизацией ввоза новых вариантов из-за границы, разработкой лекарств против COVID-19 и с помощью ряда других мер.

Ранее сообщалось, что Алтайский край вышел на плато третьей волны коронавируса.

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