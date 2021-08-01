Горняк22: В России дети стали чаще болеть коронавирусом
Коронавирус Фото: pixabay.com
Новый штамм коронавируса отличается высокой заразностью среди детей и молодежи. При этом многие больные переносят болезнь в тяжелой форме
Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что этим летом дети стали чаще болеть коронавирусом, чем в первые две волны, сообщает РИА «Новости».
По его словам, речь идет в первую очередь о дельта-штамме, который поражает детей и молодых людей. Нередко заболевание у них протекает в средней и тяжелой форме. Чтобы обезопасить детей, врачи рекомендуют родителям прививаться, создав тем самым вокруг ребенка безопасный «круг».
Ранее сообщалось, что 134 ребенка заболели ковидом за неделю в Алтайском крае.