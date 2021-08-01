Горняк22: Умер председатель Совета краевой федерации панкратиона Антон Кленьшев
Антон Кленьшев Фото: СХ News
Что стало причиной смерти главы федерации панкратиона, не указано. Известно лишь, что его не стало в пятницу, 30 июля
30 июля ушел из жизни председатель Совета Алтайской краевой федерации панкратиона Антон Кленьшев. Об этом пишет «СХ News». Причина смерти, а также дата и место прощания не называются.
Редакция издания выражает глубокие соболезнования родным и близким усопшего.
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В Алтайском крае Кленьшев был известен как глава спортивного клуба «Топ Файт».
Ранее сообщалось, что умерла бывший пресс-секретарь главы Алтайского края Галина Качакаева.