Горняк22: Главврач «Коммунарки» рассказал о тяжелом течении коронавируса у молодых

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Врач Денис Проценко также напомнил, что людям, прошедшим даже полный курс вакцинации, по-прежнему необходимо использовать маски и другие средства защиты

Главврач «Коммунарки» Денис Проценко заявил, что штамм коронавируса «дельта», который сейчас циркулирует в России, стремительно развивается у людей активного возраста, сообщает НТВ.

«Особенность – это тяжелое течение у молодых пациентов. Если раньше попадали в реанимацию и умирали люди старшего возраста и с заболеваниями, то сейчас портрет пациента молодеет. Это еще один довод молодым людям, которые говорят: «Мы же тяжело не болеем, зачем нам вакцинироваться?», – объяснил он.

Врач подчеркнул, что вакцинация от коронавируса является залогом победы над пандемией, и призвал граждан проявить ответственность и привиться, не дожидаясь новой волны инфекции, так как это поможет снизить ее интенсивность.

Ранее в Новосибирске двухмесячная девочка умерла от коронавируса. Основную причину смерти младенца устанавливает патолого-анатомическая экспертиза.

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