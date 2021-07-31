Горняк22: В Горном Алтае ночью произошло сильное землетрясение
Фото: asgsr.ru
В Республике Алтай нередки небольшие землетрясения. Ранее спасатели запретили походы на вершину Актру из-за риска схода селей и камнепадов
Минувшей ночью в Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает «Тайга. инфо». В эпицентре толчки достигали магнитуды 4,1.
Очаг землетрясения находился в 20 км к югу от Акташа неподалеку от вершины Актру.
В результате случившегося никто не пострадал, разрушения строений также не зафиксировано.
Ранее, 24 июля, в Кош-Агачском районе Республики Алтай зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр располагался в 15 км от местного села Джазатор. Местные жители почти не ощутили толчки, погибших и пострадавших нет, разрушений также не зафиксировано.