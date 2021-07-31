Горняк22: Алтайский министр образования пояснил, в чем причина его ухода

Максим Костенко. Фото: Анна Меньшикова

Руководитель алтайского министерства образования и науки Максим Костенко сообщил, что меняет место работы, но на какую должность он переходит – обещал рассказать чуть позже

30 июля в ходе пресс-конференции глава минобрнауки Алтайского края Максим Костенко официально заявил, что покидает должность. С его слов, он получил предложение уйти на новое место работы, которое, тщательно обдумав, принял.

«Это было непростое решение. Я благодарен всем, кто сотрудничал со мной – в том числе родителям школьников, – за желание сделать систему образования края еще качественнее. Ваши вопросы, которые поступали в том числе через соцсети, заставляли меня погружаться в глобальные проблемы, которые на поверхности казались не очень существенными», – отметил Костенко.

Он также поблагодарил коллег из сферы образования и педагогов за совместную работу, сообщив, что ему поступило предложение, от которого он не смог отказаться.

Временно исполнять обязанности министра образования и науки, по данным пресс-службы краевого минобра, будет замминистра Светлана Говорухина.

О том, что Костенко уходит с должности, неофициально стало известно 26 июля. На следующий день информацию подтвердил губернатор Алтайского края.

ТОЛК