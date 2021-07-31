Горняк22: В Барнауле 13 августа закроют движение по улице Профинтерна

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В Барнауле одну за другой перекрывают улицы на время проведения ремонтных работ на теплосетях. Сейчас в городе идет подготовка к новому отопительному сезону

В Барнауле с 13 августа перекроют автомобильное движение по улице Профинтерна, так как в районе дома №30 будет проводиться ремонт теплосетей, сообщает пресс-центр администрации города.

В частности, с 9.00 13 августа до 6.00 16 августа будет закрыто движение по всей ширине проезжей части.

Автомобилистов попросили заранее выбирать пути проезда данного участка.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на трое суток перекроют часть улицы Попова.

ТОЛК