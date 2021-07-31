Горняк22: Обвиняемого в растрате ректора алтайского вуза экстрадировали из Черногории

Вячеслав Скворцов Фото: lenobl.er.ru

Руководителю вуза удалось скрыться от российских правоохранителей за границей, однако позже власти другой страны выдали беглеца

Власти Черногории выдали России ректора алтайского вуза – филиала Ленинградского государственного университета имени Пушкина Вячеслава Скворцова. В России его обвинили в растрате, сообщает Интерфакс со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Как считает следствие, с 2014 по 2017 год ректор вместе с директором филиала присвоили более 2,4 млн рублей, принадлежащих университету. Они оформили фиктивные договоры по оказанию услуг, которые на самом деле не осуществлялись.

В связи с этим Скворцова обвинили по статье о растрате в особо крупном размере. Но ему удалось скрыться из страны, и в 2021 году ректора объявили в международный розыск.

Сотрудники ФСИН и российское бюро Интерпола 30 июля доставили его в Россию.

Ранее сообщалось, что суд не разрешил экс-ректору АГМУ Игорю Салдану вернуться в руководство медвузом. Ранее его уволили без объяснения причин.

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