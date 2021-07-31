Горняк22: В Москве тело актёра из «Марша Турецкого» пролежало в квартире 10 дней

Максим Михайлин Фото: кадр из youtube.com

Актёр стал известен после ролей в сериалах как, «Марш Турецкого» и «Закон и порядок». Причину смерти артиста пока не разглашают

В Москве умер 46-летний актер Максима Михайлин. Его парализованная мать десять дней провела с телом сына и не могла позвать на помощь, сообщает «КП».

В полицию обратилась подруга семьи актера. Она никак не могла дозвониться до актера и его матери. Прибывшие полицейские вскрыли дверь и нашли тело артиста без следов насильственной смерти. Медики установили, что Михайлин скончался за семь-десять дней до того, как его обнаружили.

В соседней комнате оперативники обнаружили его мать. Женщина была в предсмертном состоянии. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

По словам знакомых, женщина осталась прикована к кровати после двух инсультов. Актёр уволился из театра, чтобы ухаживать за матерью, но очень страдал из-за того, что бросил сцену. Мужчина начал много пить. Близкие предполагают, что именно эта привычка якобы стала причиной ранней смерти артиста.

Ранее умер барабанщик рок-группы Slipknot Джои Джордисон. Что стало причиной смерти, не уточняется. По словам родственников, музыканта не стало во сне.

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