Горняк22: В Иркутске будившие шокером мужчину экс-полицейские получили четыре года колонии

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Суд также лишил полицейских права два года занимать должности в правоохранительных, государственных органах и заниматься охранной и детективной деятельностью

В Иркутске суд приговорил двух бывших полицейских, которые электрошокером пытались разбудить пьяного 24-летнего рэпера, к четырем годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

Суд установил, что в феврале 2020 года водитель такси не смог разбудить нетрезвого пассажира и подъехал к полицейским. Сотрудники ППС применили электрошокер, хотя пассажир не создавал опасности для окружающих.

Позднее экспертиза показала, что молодой человек находился в состоянии глубокой алкогольной комы. Он скончался от алкогольного отравления.

Суд признал бывших сотрудников полиции виновными в превышении должностных полномочий. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима. После внутренней проверки полицейских уволили.

Ранее экс-сотрудник ГИБДД Барнаула прикрыл коллегу за «пьяное» ДТП и потерял погоны. Оба отделались компенсацией в 30 тысяч рублей потерпевшей стороне.

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