Горняк22: Врач рассказал, как правильно заниматься спортом после коронавируса

Прогулка Фото: pixabay.com

По словам эксперта, человек в первую очередь должен прислушиваться к своему организму и не должен превозмогать боль и усталость

На скорость реабилитации после коронавируса влияет множество факторов, поэтому нельзя назвать определенный срок, когда человек может возвращаться к физической активности после болезни, заявил врач Сергей Грошев, сообщает «Слово и Дело».

По словам врача, реабилитацией нужно заниматься с первого дня болезни, пусть это сначала будут пассивные (совершаемые другим человеком) движения в конечностях и массаж, потом движения в постели, затем гимнастика.

После этого рекомендуется перейти на пешие прогулки. Перед ходьбой переболевшим рекомендуется проверить своё состояние специальным тестом.

«Если при переходе в вертикальное положение пульс повышается не более чем на 10%, а артериальное давление колеблется незначительно, то пациент может начинать ходить и постепенно увеличивать физические нагрузки», – объяснил врач.

Ранее главврач «Коммунарки» рассказал о тяжелом течении коронавируса у молодых. Денис Проценко также напомнил, что людям, прошедшим даже полный курс вакцинации, по-прежнему необходимо использовать маски и другие средства защиты.

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