Горняк22: Алтайский министр назвал несправедливым то, что не всем положен кешбэк за лагеря

Дети Фото: pixabay.com

Семьи, которые купили путевки детям в летний лагерь до 25 мая, пока не могут воспользоваться государственной льготой. Но скоро, возможно, смогут

Родители школьников, купившие путевки в летние оздоровительные лагеря до 25 мая, когда стартовала программа детского кешбэка, пока не могут воспользоваться господдержкой в виде возврата 50% за внесенную сумму. Как сообщил министр образования и науки Максим Костенко, региональные власти делают все возможное, чтобы исправить «эту несправедливость».

Глава минобра заявил, что ведомство, как и их коллеги из других регионов, направило письменное обращение в правительство России с просьбой пересмотреть принятое в июне постановление. По их мнению, все родители, оплатившие путевки в загородные лагеря отдыха в 2021 году, должны воспользоваться господдержкой.

«Мы надеемся, что правительство пересмотрит данное постановление и просим родителей набраться терпения. Кешбэк будет действовать до октября 2021 года. Если кто-то не желает ждать, можно сдать путевки и приобрести новые, воспользовавшись господдержкой», – пояснил министр.

Костенко отметил, что краевой бюджет выделил более 164 млн рублей на компенсацию загородного отдыха детям.

Ранее «Толк» сообщал, что из 56 алтайских загородных оздоровительных организаций отдыха для детей в программе туристического кешбэка участвуют 45.

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