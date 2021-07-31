Горняк22: «Герой, елки-палки». Фехтовальщица Мартьянова сражалась с травмой на Олимпиаде

Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова Фото: instagram.com/rusfencing

Марта Мартьянова в составе команды победила сборную Франции в финале турнира и завоевала золото Игр. Девушка выступила с травмой ноги

Российская рапиристка Марта Мартьянова выступила в финале командного первенства по фехтованию на Олимпиаде с повреждением связок ноги, сообщает ТАСС.

29 июля женская сборная России по фехтованию встретилась в финале со сборной Франции. В начале третьего поединка спортсменка Марта Мартьянова поскользнулась и повредила ногу. Поединок остановили на пять минут для оказания медицинской помощи. После этого россиянка продолжила состязание.

«Приехать сюда и опускать руки – это не по-моему. Вышла, у меня все расплывчато было, ничего не понимала. Но справилась с эмоциями и поняла, что для команды нужно сделать все», – призналась Мартьянова.

По правилам обратные замены запрещены, поэтому отказ Мартьяновой от продолжения боя автоматически лишал всю команду шансов на золото. Кадры, на которых спортсменка чуть ли не на одной ноге сражается с соперницей и приносит очки в копилку сборной России, уже обошли российские и зарубежные СМИ.

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Стадион спортсменка покинула в инвалидном кресле со слезами на глазах. Помогавший ей член делегации на реплики журналистов ответил: «Ну а чего делать-то? Герой, елки-палки», – пишет «Чемпионат».

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