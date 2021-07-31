Горняк22: Россия сохраняет четвертую строчку медального зачета на Олимпиаде

Анна Пракатень Фото: instagram.com/olympic_russia

Лидером медального зачета сейчас является Китай, второе место занимают хозяева турнира – сборная Японии, на третьей позиции – США

Российские спортсмены по итогам очередного соревновательного дня завоевали еще пять наград на Олимпийских играх в Токио. Копилку сборной пополнили золотая, серебряная и три бронзовые медали, сообщает «Коммерсант».

Олимпийское золото выиграли победившие в командном турнире рапиристки Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина, Инна Дериглазова и Марта Мартьянова.

Серебро завоевали представительницы сборной по академической гребле Елена Орябинская и Василиса Степанова (двойка распашная без рулевого).

Бронзовые награды принесли дзюдоист Нияз Ильясов (весовая категория до 100 кг), пловец Климент Колесников (100 метров кролем) и гимнастка Ангелина Мельникова (личное многоборье).

Всего на счету команды Олимпийского комитета России (ОКР) 28 наград (8 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых). Олимпийские игры – 2020 в Японии завершатся 8 августа.

Ранее российские гимнасты впервые за 25 лет стали олимпийскими чемпионами. На прошлых Олимпийских играх российская команда заняла второе место, уступив японским спортсменам.

ТОЛК