Горняк22: Следком подозревает вину газовиков во взрыве газа в Барнауле

Последствия хлопка газа в Барнауле Фото: Дарья Тяжина

Причиной взрыва стала утечка газа, по мнению следователей. В этом предположительно виновата не пострадавшая пенсионерка, а газовики

СУ СКР по Алтайскому краю сообщил о возбуждении дело по факту хлопка газа в жилом доме на ул. Молодежной в Барнауле. Следователи подозревают, что взрыв случился из-за утечки, в которой могут быть виновны газовики.

Весной 2021 года в пострадавшей от ЧП квартире сотрудники компании «Алейскмежрайгаз» выполняли работы по техобслуживанию и ремонту газовой плиты. 28 июля из-за утечки газа произошел хлопок, в результате чего хозяйка квартиры, 69-летняя женщина, получила обширные ожоги 35% тела. Судмедэксперты заключили, что ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Следователи производят сбор доказательств и устанавливают лиц, выполнявших работы по обслуживанию газового оборудования. Обвиняемых по делу пока нет.

Напомним, от взрыва в также пострадала соседка потерпевшей, 7-летняя дочка худрука барнаульского «Крепостного театра» Александра Савина. На девочку обрушилась стена, соединявшая квартиры. Ребенок отделался ушибами.

Сейчас обе квартиры частично разрушены. На восстановительные работы в доме власти Барнаула собираются выделить 5 млн рублей. 29 июля специалисты уже начали работы в доме.

ТОЛК