Горняк22: В Барнауле у ЦУМа на пешеходном переходе сбили велосипедиста
ДТП на перекрестке Ленина — Димитрова Фото: Инцидент Барнаул
Барнаульцы, обсуждая происшествие, считают, что наверняка вина будет на водителе, который сбил велосипедиста на переходе, однако на самом деле виноват велосипедист
Днем 29 июля на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова, в районе барнаульского ЦУМа, сбили велосипедиста. Об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул». Кроме того, они рассказали, что у пострадавшего идет кровь.
Также сначала были сведения, что сбит мужчина, затем очевидцы уточнили, что сбили мальчика.
«Наверно велосипедист, как всегда, переезжал по пешеходному, а не вел велосипед», – размышляют барнаульцы.
Подробности ДТП выясняются.