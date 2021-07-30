Горняк22: В машине, которую грузовик смял на трассе у Тальменки, погибли двое

Авария. ДТП Фото: Фото: pixabay.com

Водитель, управлявший легковым автомобилем, вылетел на встречную полосу и попал под грузовик, с ним были двое пассажиров – девушка и парень, они скончались на месте

29 июля на автодороге «Чуйский тракт» в Тальменском районе 19-летний водитель на автомобиле Toyota Crown, ехавший со стороны Новосибирска в направлении Барнаула, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Mitsubishi Fuso, сообщает пресс-служба МУ МВД России по Алтайскому краю.

В результате столкновения легковой автомобиль оказался полностью смятым тяжелым грузовиком. Два пассажира погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель Toyota получил травмы различной степени тяжести, был госпитализирован. Водитель грузовика не пострадал.

Сейчас служба ГИБДД делает все, чтобы обеспечить движение автомобилей на трассе и устанавливают личности погибших.

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