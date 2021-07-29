Горняк22: Россиян предупредили о резком подорожании кофе с августа
Кофе Фото: pixabay.com
Ранее стало известно, что сорт кофе арабика подорожал почти до семилетнего рекорда из-за снижения поставок из-за заморозков в Бразилии
В российских магазинах в августе резко подорожает кофе на 10-12%. Об этом поставщики заявили торговым сетям, сообщает «Коммерсантъ».
По словам экспертов, рост цен связан с увеличением стоимости сырья почти на 70%. Это связывают с проблемами урожая кофейных зерен в Бразилии и внутриполитическим кризисом в Колумбии.
В настоящее время на мировом рынке стоимость кофейных зерен уже превысила максимум 2014 года. Сети кофеен заявили, что готовятся к повышению стоимости сырья при заключении контрактов на 40-50%.
«Мы постараемся минимизировать потери за счет объема продаж и долгосрочных контрактов на поставки зеленого зерна», – объяснили в одной из сети кофеен.
Ранее в России назвали самые подешевевшие за год продукты. По словам экспертов, за последние шесть месяцев цены на овощи и фрукты в магазинах в среднем выросли, но некоторые продукты значительно подешевели.
Горняк22: С Днем куриных крылышек! Какие еще праздники отмечают сегодня, 29 июля
Куриные крылышки. Еда Фото: RitaE с сайта Pixabay
В четверг, 29 июля, в США отметят кучу съедобных праздников, на Бермудах отпразднуют истребление рабства, а весь мир вспомнит о необходимости беречь тигров
Какие праздники сегодня, 29 июля
- Международный день тигра отмечают в России и мире. Этот праздник признан напомнить, как важно охранять этих животных, которых, по данным WWF, за последние 100 лет стало аж в четыре раза меньше.
- Православные христиане чествуют икону Божией Матери Чирскую (Псковскую) и священномученика Афиногена Пидахфойского.
- В США 29 июля отмечают День лазаньи, День куриных крылышек и День хот-дога с соусом чили.
- На Бермудах празднуют важное историческое событие – День отмены рабства (Emancipation Day).
- 29 июля именины у Юлии, Алевтины, Афиногена, Валентины, Павла, Петра.
Источники – «Какой сегодня праздник» и «Календарь событий»