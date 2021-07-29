Горняк22: В Алтайском крае ищут преступника на синем мотоцикле
Полиция Фото: pixabay.com
Подозреваемый в тяжких преступлениях мужчина передвигается на синем мотоцикле и скрывается где-то в регионе. Правоохранители просят помощи у жителей края
Фото: МВД
В Алтайском крае ищут 32-летнего Евгения Яценко, которого подозревают в совершении тяжких преступлений, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю. В розыск объявили сотрудники полиции Мамонтовского района.
Правоохранители просят жителей края помочь в поиске преступника и обратиться в органы, если кому-то станет известно о его местонахождении.
Приметы: на вид 32 года, лицо овальное, волосы темные, среднего роста, спортивного телосложения.
Мужчина передвигается на мотоцикле Kawasaki синего цвета.
Ранее сообщалось, что педофил, объявленный в розыск в Алтайском крае, может скрываться в Новосибирске.
Горняк22: Выкинутого из окна бийского младенца перевели в больницу Барнаула
Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш
По словам врачей, трехмесячная малышка просто родилась в рубашке – состояние девочки стабильное. Мотивы жестокого обращения с ребенком матери все еще выясняет следственная группа
Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева накануне провела день в Бийске – разбиралась в причинах жестокого обращения мамы с младенцем, сообщила она подписчикам в Instagram. Девочку сейчас перевезли в Барнаул, где ей будет оказываться медицинская помощь.
Кроме того, детский омбудсмен рассказала о судьбе второго ребенка женщины – шестилетний мальчик сейчас под присмотром бабушки.
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«В течение дня с ней встретилась, обсудили необходимость оказания материальной помощи семье, так как ребенок пойдет в школу. С бабушкой детей на постоянной связи», – рассказала Ольга Казанцева.
Сообщается, что семья не состояла на учете в органах опеки, считалась благополучной. За свои поступки матери, если она придет в себя (женщина находится в тяжелом состоянии в ЦГБ Бийска), придется отвечать перед следствием.