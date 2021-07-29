Горняк22: Пострадавших от взрыва газа барнаульцев готовы разместить в гостинице «Барнаул»

Последствия хлопка газа в Барнауле Фото: Дарья Тяжина

Сейчас 17 жителей подъездов №3 и 4 эвакуированы из дома. Если им понадобится временно разместиться, то они получат место в гостинице

Эвакуированных жильцов барнаульского дома на улице Молодежной, 37, где утром 28 июля произошел взрыв, при необходимости разместят в гостинице «Барнаул», сообщает пресс-центр администрации города.

В мэрии уточнили, что в доме приостановили подачу газа. Поставщиком сжиженного топлива является компания «Алейскмежрайгаз», она же обслуживает газовые сети. Последняя проверка оборудования и газопровода, а также их обслуживание проводились в марте 2021 года.

В результате ЧП поврежденными оказались смежная стена с квартирой №59, а также плита перекрытия в квартире №78.

Сейчас специализированная организация «Алтайский центр строительно-технической экспертизы» изучает несущие конструкций, чтобы решить судьбу дома. Управляющая организация «Городской департамент ЖКХ» готовится устранять последствия ЧП.

Дом на ул. Молодежной, 37, в котором проживают 107 человек, 1966 года постройки. В нем 77 квартир и три нежилых помещения.

Напомним, утром 28 июля в Барнауле произошел хлопок газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Молодежной, 37. Взрывная волна обрушила стену в одной из квартир на пятом этаже, выбила окна и разворотила балкон. В результате случившегося пострадала хозяйка квартиры, у которой ожоги 35% тела, а также семилетняя девочка. Ей госпитализация не понадобилась.

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