Горняк22: В алтайском селе без вести пропал десятилетний мальчик
Фото: Лиза Алерт
Волонтеры просят жителей края помочь в поиске ребенка, а всех, кто располагает информацией о его местонахождении, звонить по номеру 112
В селе Староалейское Третьяковского района пропал десятилетний мальчик, сообщает «Лиза Алерт».
Как оказалось, он ушел из дома 27 июля и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 125 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза серо-голубые.
Одежда: красная футболка, зелено-желтые шорты, черные кеды.
Ранее сообщалось, что в алтайской реке нашли тело утонувшего десятилетнего мальчика.