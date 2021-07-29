Горняк22: Около 5 млн рублей выделят на восстановление пострадавшего от взрыва дома

ул. Молодежная, 37 Фото: Дарья Тяжина

В пострадавшем доме будут срочно проводить демонтаж оконных перемычек и проемов квартиры №78, чтобы не допустить обрушения конструкций

На восстановление квартир, пострадавших при взрыве в жилом доме по ул. Молодежной, 37 в Барнауле, выделят около 5 млн рублей, сообщает пресс-центр администрации города.

В районе дома власти ввели режим ЧС. Для эвакуированных людей подготовили пункт временного размещения в гостинице «Барнаул».

Специалисты уже провели обследование здания и заключили, что оно может эксплуатироваться полностью, за исключением квартир №59, 74 и 78.

Сейчас УК «Городской департамент ЖКХ» вместе со спасателями занимается аварийно-восстановительными работами – убирают оконные блоки и балконные ограждения, устанавливают подпорки под плиты перекрытий. Жильцы пострадавших квартир разместились у родственников.

Сейчас газ и электричество в доме восстановлено во всех квартирах, кроме №78, где произошел взрыв.

В течение десяти дней мэрия составит проектно-сметную документацию, чтобы начать восстановление конструкций. Предварительно, на это направят 5 млн рублей.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил в сжатые сроки найти подрядчика и начать ремонтные работы.

Напомним, утром 28 июля в Барнауле произошел хлопок газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Молодежной, 37. Взрывная волна обрушила стену в одной из квартир на пятом этаже, выбила окна и разворотила балкон. В результате случившегося пострадала хозяйка квартиры, у которой ожоги 35% тела, а также семилетняя девочка. Ей госпитализация не понадобилась.

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