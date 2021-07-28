Горняк22: В Новосибирске трое мужчин задушили в гараже своего знакомого и сожгли тело

Место происшествия Фото: Кадр из видео nsk.sledcom

Один из обвиняемых пошел на сделку со следствием и рассказал, что случилось в 2014 году. Мужчинам грозит пожизненное заключение

В Новосибирске 25-летний местный житель признался в убийстве семилетней давности 23-летнего мужчины и сдал своих подельников, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 21 октября 2014 года женщина написала заявление в полицию об исчезновении ее 23-летнего внука. Пропавшего мужчину объявили в розыск, но длительное время найти его не удавалось.

В феврале 2020 года по факту исчезновения молодого человека возбудили уголовное дело. Следователи задержали трех подозреваемых в возрасте от 24 до 30 лет. Один из них заключил досудебное соглашение и признал свою вину.

Стало известно, что 5 октября 2014 года в гараже мужчины вместе пили алкоголь. В какой-то момент между ними началась ссора. Обвиняемые избили потерпевшего, а потом задушили его шнуром. После этого, чтобы скрыть преступление, мужчины вывезли тело в лес, где закопали рядом с заброшенным бункером. Через некоторое время обвиняемые вернулись, выкопали тело и сожгли его.

Уголовное дело в ближайшее время передадут в суд.

Ранее «Толк» сообщал, что житель Рубцовска приревновал соседа к жене и убил его в пьяной ссоре. Обвиняемый полностью признал свою вину.

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